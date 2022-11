What Time Do The Polls Close In Your State?

Getty Images

Election Day is here, so it’s important to know what time the polls close in your state. Most states close at either 7pm or 8pm, but times can vary.

Here’s a breakdown:

6pm: Indiana, Kentucky

7pm: Alabama, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Kansas, Mississippi, Missouri, Nevada, New Mexico, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Vermont, Virginia, Wyoming

7:30pm: Arkansas, North Carolina, Ohio, West Virginia

8pm: Alaska, California, Connecticut, Delaware, Idaho, Iowa, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Washington, Wisconsin, Washington D.C.