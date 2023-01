National Pizza Week Deals!

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAK1WTY/bIBC9V+p/iHxOJBuwcXqu+idWPbCYxCgYLMCJsqv8947tWGsz249D95I1vGFm3psZeP/6ZbfLXkXQMvu2ex+/4FsbM4ToRdTOwnK+f66rRkfntTDj4rj2mHayEEUcggrjEc8lKaI6A3ZefNovfl7m792yMW2CBWxlP5xrdsI2u+9e20u2XyHC8LogsmX5sf/DWZ9Zf1jO//xckhNnZeV9SmGVmldGiTm1lxmaXW5R+W6dV6/f3sQ6r6zKa3rMEg+yVSqoFJfTFHcaE9yiClKlKB2F0cJugGVdVjklKbRTk2QfuLo+FjUKz4PoW7+8JHkKC8KITm9xBScFcuqAFKDPbJkpcn4sUIRBDAEEQNygIHvV98o7q5N8OK0+1H4GtN/s8/So6PrEH6+RFq/iorZi8BziQmeJEO/JaTlDLu9Ah7ttcaSokbaNtlZ5VFHYretEdMl5x4KtqeBVjbRpXUyDxQUmnUtzJ5RWuF51cAbaPaWJUYZktkJetp4ritMPvZYJm4Rz5Ld1nepEs62aOidYau8Gm7QUIbhBb62OCqlT4pqQl/MnRwKLyHOjjJbaDWFLDvyh0jaDlS3SHLWKVzBuBy9sIiHJKxQpdMt/apYAaaTUQDGg0TUYk6JqVAbSuKAG1H0FEgT6IG0DGEmIuZOIUVltz8mkyesCJXJ2plHbqckrwlAmML7+eXq5axoloQyV64hqlUhHO6+QbxAtOJvMbLgEauS596qHMJMuZaxk5UrRT8vNQyj3v1dlaOH8JBCao0oLwL7Z4krKOS7J6GBU4llBkFBXrW4pVXg+34Tvfj/Kxp/nRX7VjXKrB4oYGu1Wd/jVSWHGLqUro95D805ltZi52E5aL2YSxkD0I49ZwedklxcQ3KauW5laF6d3xPNZkjViGjZZQQtGiyMlpKzKmjK4mZdnlZMX3ayfVXokLqtPilQ0pwfOGTkwUp0OgjB5yDmT6niSp/mGevwCsNfc7d4JAAA=

National Pizza Week is here, which means there are plenty of deals to take advantage of!

You could get free pizza from chains like Amy’s Drive-Thru, Bertucci’s, and Boston’s Pizza!

There are also BOGO deals coming from Buca di Beppo, Bravo! Italian Kitchen, and Brio Italian Grille.

You can also ask your favorite place if they have any deals as well.