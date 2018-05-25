For the Brave
By Todd Boss
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May 25, 2018 @ 7:00 PM

This Memorial Day, take a moment to Celebrate those that Serve and Served our country.

“I have long believed that sacrifice is the pinnacle of patriotism.”

– Bob Riley

To those who have, and continue to serve…

Thank You for your service.

Last NameFirst NameMilitary Branch
AldersonTimArmy
AlonsoEdward RNavy
ApolitanoKevin Narmy and navy
ArandaAntonioMarine
ArandaBenitoAir Force
AustinSueMarines
BachmannMichaelNavy
BackusCollinUS Army
BahrRobertU.S. Army
BakerMathewAir force
BakerMichaelArmy
BaldwinJamesArmy
BarnardRobertUnited States Marine Corps
BartelsNancyMarines
BavusoAnthonyAir Force
BishTonyMarines
BlackmonRyanArmy
BlessenBrianUSMC
BozziDonaldUS Army
BradleyWilliamArmy Ranger
BrownNathanArmy
BrowndThomasArmy
BultemaJohnMarine Corps
BurkeThomasNavy
BurkenSteveMarines
BursonJonArmy
BushmanJamesNavy
ButlerJim "Jimbo" USMC (are there others?)
ButlerRayU.S. Navy
CaauweRichardMarines
CameronPaulMarines
CardwellGilbertarmy
CarmichaelBrookeMarines
Carter JrDannyAIR FORCE
CarusoRobertArmy
ChaneyBryndanArmy
ChronisterJimArmy
ChronisterKathyArmy
Chronister JrJames V.Army
CiangiolaRayMarines in 129th Palms
CipotStephenUS Army
ClarkeKevinUSMC
ClarkeZackUnited States Marines
ClaxtonDennisUnited States Air Force
ClearyJoseph " The Hammer" USAF, E6
ClemensWilliamAir Force
ClickJoshuaNavy Seabees
CluzBradArmy
CollinsPhilNavy
CorbittRonnArmy
CoriellTrevorUSMC
CothranIsabelArmy
CoughlenGardnerArmy Airborne Auxiliary
CreekmoreNicholasAir Force
Crosbyjoshuaarmy
CrosbyKenNavy
DaliryFredrickArmy
DeLudeAndrewUs Army
DenlerJamesArmy
DennisonBobNavy
DuffKevinArmy and Navy
DuscharmMatthewArmy
EdwardsJessieArmy
EkelundRichardArmy
EnkeMatthewArmy
ErdmannThomasArmy
Evans Sr.DonArmy
Fisher JrRichard (Buzz) IArmy
FlintRyanMarines
FoltzDustinAir Force
ForbesPatrickMarianes
ForemanDanaAir Force
FowlerBrentArmy
FrenchRussell
GardnerKrisMarine
GerhardtAndrew CUS Army Air Corps
GilbertDavidArmy
GouldsberryBruceMarines
GuetzlaffMikeArmy
GuntyMathewArmy
GustKeithMarines
GuthrieEvanArmy
HallDerrickArmy
HanahanJasonArmy
HassJeremyArmy national guard
HaymondCandiceUS Navy
HedbergLaurenNavy
HeistonBrianArmy
HerreraAmandaArmy
HerreraGilbert MiguelUS ARMY
HillMikeARMY
HillCristinaARMY
HinseJeff HinseMarines
HobbsGregMarines
HoffmanRobertMarines
Hojek JrBradleyArmy
HoltThomasUS Army
Jaskowiak JrJoeUSMC
JelsomineJasonNavy
JenkinsJack WNavy
JohnsonJohnArmy
JohnsonRobert RandallMarine and Army Reserves
JohnstonBryanMarine Corps
JonesBruceUSMC
JonesGuy L.Army
KaneTylerMarines
Keller JRBruce (Ty)Marines
KendallRyanNavy
KijowskiNathanMarines
KillingerPatriciaNavy
KindernayRyanUSMC
Kipper JrJerryNavy
KirkJasonNavy
KlapperScottMarine Corp & Army National Guard
KolodziejKevinArmy
Komes SrJames D.AirForce
KoppenhoeferMichaelArmy
KostSteveUS Navy Seabees
KowalczykBradAirforce
ksiazakBrianArmy
KsiazakJeanArmy
KsiazakMarkArmy
KuesterKlausArmy
LarsonJenniferMarines
LeddyCoreyArmy
LenzieBrianMarines
LibnerKeithUSMC
LongMichelle NoeArmy Reserves
LopezSergio4th infantry 1st battalion
LundVernonUS NAVY
LyngScottU.S. Army
MalloyBrandonNational Guard
MaloneLeon JArmy
MartinJamesUSMC
MartinJenniferUSAF
MarvinDaleMarine Corps
MastersRogerAir Gaurd
MayoNicholasArmy
McNamaraSeanArmy
McPhersonLeeMarines
McwherterDennisArmy
MeditzJakeU.S. Marine Corps
MercadoRoyU S ARMY
MillerMatthew D.Marine
MinerTamaraArmy
MingerSkipNavy
ModyWilliam C.Marines
MorganDougUSMC
MunchMichaelMarine corps
NemesSeanUS Navy
NewtsonRobertArmy
NolanRyanMarines
NormanKen
NunleyNickMarine
OboyleMathewMarines
O'Dell SR.KennyARMY
OlveraMiguelArmy
Oneiljimarmy
OrrJamesArmy
OrrJimArmy
OrricoRobertUS Navy
ParksTiffanyArmy
PattersonDonaldU S ARMY
PeckRebeccaMarine Corp
PerrySethUSMC
PetersonJerryNavy
PillowDorothyMilitary army
PisanoSandraArmy
PobanzTheodoreArmy
PrawdzikGregoryArmy National Guard
RandolphKevinNavy
ReyesDana C.Air Force
RhodesRobertUS Navy
RickhoffMarkArmy Reserve / Air Nat’l Guard / Navy
RobinsJacob PaulArmy
RochonJeromeUnited States Air Force
RogersJamesUS Army
RosaMarcArmy
RoselandKeithArmy
SandenoDavid A.U.S.Army. Big Red One 1st Infantry
SandersDarrellAir Force
SanterelliTonyArmy
SantosBrandonMarines
SchultheisDonaldAir Force
SciariniChrisNavy
SettleBrennaArmy
ShawverChristianMarines
SheaGeneArmy
ShumakerCarolynU.S.Army
SifuentesAngelAir Force
SlusarskiScottArmy
SmithCedrickARMY
SmithJohnArmy
SnowDaniel C.Army
SnowMichaelArmy
SobbeKenneth BendenArmy
SolomonJeremyNavy
SpencerStephenArmy
SpiewakJeffreyNavy
SquiresRoniUSMC
SuthardNicoleArmy
SvitakChrisU.S. Army
SydneyRodneyAir Force
TalleyStephanieAir Force
TeagueJimmy DArmy
TedeschiNicholasUNITED STATES AIR FORCE
TeschkeArthurArmy
TeskeRodgerArmy
TidballMattArmy
TurrentineJohnArmy
TuskeyKevinAir force
VandalNicholasNavy
WalkerAndrewArmy National Guard
WardWilliamArmy
WasielTomMarine
WaszakSeanInfantry
WatsonBrantNavy
WatsonJoshuaArmy
WebbRickyArmy
WilkinsonZacharyAir Force
WilliamsLanceArmy Ranger
WilsonSteveUnited States Marine Corps
WilstermanMatthewNavy
WolfeJeffArmy
WoolvertonTylerUnited States Air Force
ZasadaAndrewAir Force
ZelmanAdamUSMC
zemanBobNavy
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